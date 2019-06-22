شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يعيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واشنطن (أ ف ب)أعلن البيت الأبيض أمس (الجمعة) أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.
ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترمب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.
وإسبر الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية كان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترمب الثلاثاء وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً لباتريك شاناهان الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر.
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