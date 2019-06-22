ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين مارك إسبر وزيرا للدفاع.

وحل مارك إسبر مكان باتريك شاناهان الذي كان وزيرا للدفاع بالوكالة، وكان عسكريا سابقا تحول إلى الاهتمام بالصناعات الدفاعية.

وقال ترامب عبر "تويتر": "أعرف مارك وأنا واثق من أنه سيقوم بعمل رائع".

وعلق آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، على تعيين إسبر بقوله: "إذا ما ثبت في هذا المنصب، فأنا واثق من أن إسبر سيكون قادرا على تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني، بمعزل عن أي تأثير خارجي واعتبارات سياسية".

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وبحسب "موقع الحرة"، فإن إسبر يبلغ من العمر 55 عاما وشارك في حرب الخليج بالعراق عام 1991، وكان من ضمن عداد الفرقة "101" بالجيش الأمريكي، ويعتبر من الشخصيات المقربة من وزير الخارجية مايك بومبيو.

وكانا بومبيو وإسبر يدرسان في أكاديمية ويست بوينت العسكرية الشهيرة، وقد تخرجا في عام 1986، ويعرف إسبر الكونجرس الأمريكي بشكل جيد فد قدم فيه المشورة لعدد كبير من الأعضاء، وبالأخص الجمهوري شاك هاغل الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع.

وكان إسبر مسؤولا قياديا في مجموعة رايثيون الدفاعية منذ سبع سنوات، حينما اختاره الرئيس الأمريكي عام 2017 لإدارة سلاح البر، ودأب على التنقل بين الجامعات الأمريكية، ليقوم بتجنيد شباب يتمتعون بقدر كاف من التعليم للخدمة في جيش محترف يزداد اهتمامه بالتكنولوجيا، وسندت إليه مهمة تجهيز جنود سلاح البر وتدريبهم والذين يبلغ عددهم نحو 1.4 مليون رجل وامرأة.

كان اسم إسبر طرح بين البدائل المحتملين لجنرال المارينز السابق جيم ماتيس، بعدما قدم استقالته من منصب وزير الدفاع في ديسمبر، وتعيين إسبر وزيرا للدفاع جاء نتيجة السحب المفاجئ لترشيح شاناهان لأسباب عائلية.