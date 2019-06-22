الأخبار: جزء كبير من مخالفات الـ"إيدن باي" لا يزال في مكانه

لفتت صحيفة "الأخبار" الى أنه "رغم طلب المدعي العام البيئي ​نديم زوين​ من إدارة فندق "​ايدن باي​ ريزورت" على شاطئ ​الرملة البيضاء​ في ​بيروت​ هدم كل المخالفات الإضافية، بما فيها المدرج الصخري والدرج وإزالة البلاط والاسمنت وإعادة الشاطئ الى ما كان عليه قبل ردم قسم منه بمحاذاة الفندق قبل أسابيع، ورغم الإنذار الذي وجّهه ​محافظ​ بيروت ​زياد شبيب​ في ما خص الموضوع نفسه ضمن مهلة 3 أيام، فقد مرت عشرة أيام من دون أن تزال المخالفات كلها"، مشيرة الى أن "جل ما تم هدمه هو جزء من المدرجات الصخرية، إلا أن جزءاً كبيراً من المخالفات لا يزال في مكانه. كذلك لم تقم إدارة الفندق بإزالة المستوعبات التي كانت قد وضعتها فوق تلة الردم. وحتى يوم أمس، كانت مفرزة الشواطئ في ​قوى الأمن الداخلي​ لا تزال غائبة عن المشهد، وكذلك ​وزارة البيئة​ التي كلفها القاضي زوين تسوية الشاطئ".