أفادت صحيفة "الأخبار" أنه "في إطار إجراءات التقشف المفروضة عليها، حسمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بقرار من مديرها العام ​اللواء عماد عثمان​، 30 في المئة من قسائم ​المحروقات​ المخصصة للمؤهلين والمؤهلين الأول، في مقابل خفض لم يتجاوز الـ 10 في المئة للضباط"، مشيرة الى أن "التقشف شمل إلغاء أكثر من صفيحتي بنزين للمؤهلين المتقاعدين. وعلى خلاف كل اعتبار، يُمنح العمداء ​المتقاعدون​ في المديرية بدل أقساط مدارس لأولادهم تعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في الخدمة الفعلية، بينما سائر المتقاعدين يتقاضون نسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المئة كحد أقصى".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأخبار: حسم 30% من قسائم المحروقات للمؤهلين و10% للضباط في قوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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