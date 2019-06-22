أكد عضو المكتب السياسي في حركة أمل حسن قبلان أن "القضية الفلسطينية ليست وليدة اليوم بل هي وليدة العام 1948"، معتبرا ان "التوافق الفلسطيني على رفض صفقة القرن هو موقف مميز".
وفي حديث تلفزيوني لفت قبلان إلى اننا "في حركة امل نرى انه لو اجتمع كل العالم العربي على فرض ما يرفضه الشعب الفلسطيني فأنه لن يمر"، مشيرا الى ان "الشعب الفلسطيني يعبر عن قدرة كبيرة على الصمود وصفقة القرن ستسقط من الجانب الذي يطلب المزيد ومن الجانب الذي يرفضها".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن قبلان: الشعب الفلسطيني لديه قدرة على الصمود وصفقة القرن ستسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.