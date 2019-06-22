حسن قبلان: الشعب الفلسطيني لديه قدرة على الصمود وصفقة القرن ستسقط

أكد عضو المكتب السياسي في حركة أمل حسن قبلان أن "القضية الفلسطينية ليست وليدة اليوم بل هي وليدة العام 1948"، معتبرا ان "التوافق الفلسطيني على رفض ​صفقة القرن​ هو موقف مميز".

وفي حديث تلفزيوني لفت قبلان إلى اننا "في حركة امل نرى انه لو اجتمع كل العالم العربي على فرض ما يرفضه ​الشعب الفلسطيني​ فأنه لن يمر"، مشيرا الى ان "الشعب الفلسطيني يعبر عن قدرة كبيرة على الصمود وصفقة القرن ستسقط من الجانب الذي يطلب المزيد ومن الجانب الذي يرفضها".