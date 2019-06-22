الأخبار:السفارة الأميركية تعرقل حصول مستشارين في فريق باسيل على الفيزا

كشفت صحيفة "الأخبار" أن "​السفارة الأميركية​ لدى ​لبنان​، تُعرقل حصول مستشارين في فريق عمل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، على تأشيرات دخول إلى ​واشنطن​. وقد رُدّت طلبات الحصول على تأشيرة، في حين أنّ مسؤولين حزبيين آخرين في التيار الوطني الحرّ أُبلغوا بأنّ احتمال عدم حصولهم على التأشيرة قد يكون كبيراً".

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