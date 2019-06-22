إسحاق: لا حل لبناء الدولة دون تعيينات ضمن آلية شفافة للقضاء على منطق الزبائنية في الإدارة

أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" جوزيف إسحق، في حديث صحفي، حول موضوع ​التعيينات​ في الإدارات الرسمية، أن "حزب ​القوات اللبنانية​ ينفي أن يكون تحركه استباقياً، بل ينطلق من قناعة تامة ننادي بها قبل كل جلسة للتعيينات لاختيار الأكفأ"، مشدداً على أنه "لا حل لبناء الدولة دون تعيينات ضمن آلية شفافة للقضاء على منطق الزبائنية في الإدارة"، مضيفًا أن "تحويل البلد إلى دولة حقيقية، يحتم علينا تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب".

وعما إذا كان ذلك رداً على ما يقال عن محاولات التيار "الوطني الحر" ووزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ الاستئثار ببعض الحصص، لفت إسحق إلى أن "باسيل يحاول وضع يده على مفاصل الدولة، لهذا السبب ناشدنا ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ التدخل، وأرسل رئيس القوات اللبنانية ​سمير جعجع​ الوزير السابق ​ملحم الرياشي​ موفداً إلى الرئيس لمناشدته التدخل، لأن أي تعيينات على أساس سياسي وليس الكفاءة، تضر بالعهد وقيام الدولة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "باسيل ليس وحيداً في هذا التوجه، بل هناك أفرقاء لديهم الغاية نفسها، وبالتالي فإن المبادرة هي لتعزيز منطق الدولة".

وأشار إلى "أننا نريد آلية تحفظ حقوق الجميع الأكفاء، حقوق كل فرد من لبنان وكل مواطن سواء كان ينتمي إلى لأحزاب أم لا"، منوهًا بـ"أننا نحاول الحصول على أكبر قدر من الدعم، ورئيس مجس الوزراء ​سعد الحريري​ تجاوب مع الآلية، وقال بأن القوات تراهن على الرئيس عون لوضع حد للسلوك القائم حول التعيينات وتثبيت منطق الشخص المناسب في المكان المناسب".