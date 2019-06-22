رأت مصادر سياسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "تحرّك "​حزب القوات اللبنانية​" لدى الفاعلين، في موضوع تعيينات الموظفين في الإدارة اللبنانية، لطرح مبادرة تقوم على آلية لكل الحصص، بحيث يتم اختيار الأفضل بعد أن يكون قد طرِح أكثر من اسم على ​الحكومة​ لاختيار الأكفأ من بينهم، يشكل محاولة لتطويق "التغوّل" لدى بعض المسؤولين لتعيين المحسوبين عليهم في مواقع في الإدارات الرسمية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: القوات تحاول تطويق التغول لدى البعض لتعيين المحسوبين عليهم في الإدارات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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