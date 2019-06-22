أشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​، في حديث صحفي، تعليقًا على تسليم ​النظام السوري​ عنصرين من جهاز ​أمن الدولة​ اللبناني احتجزتهما يوم الأحد الماضي في منطقة حدودية جنوب لبنان إلى رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ لا إلى السلطات اللبنانية، إلى أن "ما حصل يدل على طريقة تعاطي النظام السوري في الشأن الداخلي اللبناني وهو الذي اعتاد افتعال مشكلات لإعادة تعويم بعض الأشخاص في لبنان"، متسائلًا: "إذا كان هناك أسرى وخاصة عناصر أمنية لماذا لا يسلّمون إلى ​الدولة اللبنانية​ أو إلى ​القوى الأمنية​ وأين هيبة الدولة و​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية من كل ما يحصل؟ هذا سؤال برسم ​الحكومة اللبنانية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن عن تسليم دمشق عنصرين من جهاز أمن الدولة لإرسلان: أين هيبة الدولة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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