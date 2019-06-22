مصادر وزارية للشرق الأوسط: نصائح غربية للبنان بإبعاد "حزب الله" عن المواجهة

كشفت مصادر وزارية ​لبنان​ية واسعة الاطلاع لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "عدداً من أركان ​الدولة​ وقياداتها تلقّوا نصائح من جهات دبلوماسية أوروبية متعددة تدعو إلى تحييد لبنان وعدم إقحامه في أي مواجهة عسكرية يمكن أن تحصل في منطقة الخليج على خلفية التصعيد السياسي الحاصل حالياً بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​".

وأكدت هذه المصادر للصحيفة أن "النصائح الأوروبية وغير الأوروبية للبنان شدّدت على ضرورة ​النأي بالنفس​ وقطع الطريق على لجوء أي طرف، في إشارة إلى "​حزب الله​"، إلى التدخّل في مثل هذه المواجهة، وتوقّعت أن يكون الأخير قد وُضع في أجواء هذه النصائح من قبل جهات رسمية تتواصل معه باستمرار".

ونقلت المصادر نفسها عن دبلوماسيين أوروبيين "ضرورة ضبط النفس وعدم توفير أي ذريعة يمكن استغلالها من ​إسرائيل​ أو غيرها لتهديد الاستقرار في لبنان"، وقالت إن "النصائح التي أُسديت هي استباقية ليكون في مقدور لبنان أن يتخذ منذ الآن كل أشكال الحيطة، وعدم الانجرار إلى ردود فعل غير محسوبة".