بومبيو يهدد ايران باجراءات اذا لم تمتثل لمعايير مجموعة العمل الدولي

هدد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ​إيران​ باتخاذ المزيد من التدابير إذا لم تصادق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة ​تمويل الإرهاب​ وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية المعنية بتبيض الأموال.

واشار بومبيو في بيان الى أنه "يتعين على إيران التصديق على اتفاقية باليرمو واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي المعنية بتبيض الأموال وإلا ستواجه المزيد من التدابير".

ولفت الى أن " فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن تبيض الأموال ردت على رفض إيران المتعمد لمعالجة مشاكلها المتعلقة بتبيض الأموال وتمويل الإرهاب بشكل منهجي، بتشديد الرقابة على المؤسسات المالية الموجودة في إيران".