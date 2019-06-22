طيران التحالف الدولي يقصف معسكرا لـ"أنصار الله" جنوب صنعاء

شن طيران التحالف الدولي بقيادة السعودية غارات على معسكر لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صنعاء وسط اليمن. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "الطيران استهدف بثلاث غارات معسكر جربان في منطقة عَمِد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء"، مضيفا: "الغارات خلفت انفجارات عنيفة في المعسكر الذي تتخذه "أنصار الله" في تخزين الأسلحة".

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