شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية تطالب بتغيير أسماء شوارع الأتراك فى مصر بسبب تدخلات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد عبد النعيم، رئيس المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان الدولة المصرية بتغيير أسماء الشوارع والميادين التى تحمل اسم السلاطين الأتراك.

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واقترح "نعيم" باستبدال اسماء هذه الشوارع بأسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة المصريه حماة الوطن الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فى سبيل الوطن.

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وأكد عبد النعيم، أن أسماء ضباط وجنود الوطن أهم وأعظم بكثير من الورث العثماني، حيث إنهم كارهين لتصرفات رجب طيب أوردغان هذا الأحمق الذي أثبت بتصريحاته الأخيرة انتمائه ودعمه للإخوان والتنظيم الإرهابي الممول من دول الشر وهذا أقل رد على التصرفات الغير مسؤولة والتدخل السافر فى الشأن الداخلى المصرى.

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وتابع "نعيم" أن أردوغان أصيب بمرض نفسى ونوبة جنونية بسبب حلم الخلافة الضائع لعدم وصوله إلى الخلافة العثمانية الوهمية التى انتهت بوفاة المخلوع مرسى علي حد فهمه الساذج الأحمق.

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