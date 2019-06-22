شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون المرور.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، 3 اجتماعات الأسبوع الجارى، حيث تناقش اليوم السبت طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن إنشاء وفتح سجل مدنى بمركز بلاط.

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فيما تواصل اللجنة خلال اجتماعها المزمع عقده غدا الأحد ، مناقشة مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب عبدالمنعم العليمى و(60) نائباً، سيلفيا نبيل لويس و(59) نائباً، ممدوح مقلد و(80) نائباً، إيهاب منصور و(70) نائباً، هبة هجرس احمد و(60) نائباً فى ذات الشأن، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الصناعة، النقل والمواصلات،الإدارة المحلية، أما يوم الاثنين تواصل اللجنة متابعة أعمالها وذلك حسب جدول أعمالها.

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ويتضمن مشروع قانون المرور، 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء.

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كما تقوم فلسلفه القانون الجديد على الحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.

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