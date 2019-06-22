شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملفات على مائدة "صناعة البرلمان" فى 3 اجتماعات الأسبوع المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الصناعة بالبرلمان، 9 ملفات مهمة فى ثلاثة اجتماعات لها من السبت وحتي الاثنين المقبلين، من واقع طلبات إحاطة قدمها نواب البرلمان.

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ويستعرض ”الخليج 365” هذه الموضوعات على النحو التالى:

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1.. موضوع ضرورة نقل مصنع شركة النقل والهندسة بمنطقة سموحة بالإسكندرية إلى المدينة الصناعية ببرج العرب.

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٢.. عدم رد وزارة قطاع الأعمال على ما تم الاتفاق عليه بشأن عمل تقرير مفصل حول شركة النقل والهندسة وبيان أسباب الخسارة حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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3.. الأسباب التى أدت إلى تحويل الشركة المصرية لصناعة الدخان إلى القطاع الخاص وخفض نسبة الحكومة مما يؤدى إلى خفض قوة شركة السجائر الوطنية.

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4.. التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر وأهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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5 .. قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمخالفة شركة أبل لقانون حماية المنافسة لاتفاقهم على عزل السوق المصرية جغرافياً من عوامل المنافسة البيئية وخطر الاستيراد الموازى فى حين أن الشركة غير مخالفة ولا تمارس الاحتكار حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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6 .. انتشار مصانع بير السلم بقرية باسوس بمحافظة القليوبية فى حين أن جزءاً كبيراً من هذه المصانع غير المرخصة ومنتجاتها غير مطابقة للمواصفات وأدى ذلك إلى انتشار الأمراض حسبما ورد طلب الإحاطة.

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7.. عدم إنشاء مناطق صناعية متخصصة ومعارض دولية لهذه الصناعات بالقرب من المدن الجديدة.

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8 .. المصانع المقامة بمدينة برج العرب بالإسكندرية والتى يمتكلها بعض المستثمرين، والمواطنين وسوء المعاملة من جانب جهاز مدينة برج العرب، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والإستيلاء عليها.

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9.. التأخير فى تتفيذ إنشاء منطقة صناعات ثقيلة بالظهير الصحراوى بمحافظة سوهاج، علماً بوجود مرافقة سابقة لها.

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