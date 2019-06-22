شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى ملك: لجنة الزراعة تفتح ملف استصلاح الأراضى بمنطقة غرب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الاثنين المقبل، طلب الإحاطة الذى تقدم بها حول تعرض مشروع استصلاح 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا للعديد من المشكلات الإدارية والفنية، وطلب اخر بشأن عدم إدراج منطقة الدفعة - بقرية طحا - مركز سمالوط - محافظة المنيا داخل الحيز العمراني، وذلك فى حضور المسئولين لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التخطيط والرؤية السليمة مقومات نجاح أى عمل، مشيدا بخطة الدولة فى استصلاح مزيد من الأراضى فى مختلف المحافظات لدعم ملف الزراعة وتوفير مزيد من فرص العمل وتعمير الصحراء.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بضرورة أن يتبع هذه الاتجاه تخطيط ورؤية سليمة لاستغلال هذه الأراضى الاستغلال الأمثل لتحقيق أقصى استفادة على أرض الواقع، لافتا إلى أن المشروع افتقد للدراسات اللازمة سواء المناخية او عوامل الطقس مما يعد إهدارا للمال العام.