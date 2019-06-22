ترامب يعين "مارك إسبر" وزيرا للدفاع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عين مارك إسبر وزيرا للدفاع، وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء، "وفق سكاي نيوز عربية".

ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاجون بعد ساعات من إعلان ترامب أنه أمر بشن ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

وإسبر، الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، كان يشغل منصب وزير سلاح البر حين عينه ترامب، الثلاثاء، وزيرا للدفاع بالوكالة خلفا لباتريك شاناهان، الذي حل محل الوزير جيمس ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر الماضي.

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يذكر أن تعيين إسبر وزيراً أصيلاً للدفاع جاء قبيل رحلته المقرّرة إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي يومي 26 و27 يونيو الجاري.

وإسبر ثالث شخص يشغل هذا المنصب في غضون 6 أشهر فقط، ولا ينظر الحلفاء الأوروبيون بارتياح إزاء سياسات الرئيس دونالد ترامب الانعزالية وانتقاداته المتواصلة للتحالفات.

ويصاحب تعيين إسبر، نقاش محموم في الولايات المتحدة بشأن التوتر العسكري مع إيران في الشرق الأوسط، عقب استهداف إيران لعدد من ناقلات النفط في الشرق الأوسط وإسقاط طائرة بدون طيار أميركية.