عمرو أديب يكشف سبب أزمة الصوت أثناء كلمة الرئيس بافتتاح أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن سبب المشكلة في الإذاعة الداخلية لاستاد القاهرة، أثناء كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا مساء أمس الجمعة.
وأوضح أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاعة أمس علي قناة "MBC مصر" : مشكلة "دلاي"، وهي مشكلة صوت.
وقال: "الصوت بياخد وقت عشان يوصل، وبدأت المشكلة نهاية كلمة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي".
وأضاف أديب أنه خطأ تقني في الإذاعة الداخلية ولا يُنقص من الانبهار الشديد بحفل الافتتاح.
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