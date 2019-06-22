البنتاجون يحذر إيران: لدينا القدرة على الرد بقوة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، السبت، أن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة ولديها القدرة للرد بقوة على أي تطور للأحداث.

وأوضح البنتاجون في بيان أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة.

وذكر البنتاجون: "أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة".

ويأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية، بعيد إسقاط

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طهران طائرة استطلاع أمريكية.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال ترامب:" يوم الاثنين أسقطوا (الإيرانيين) طائرة درون غير مأهولة كانت تحلق فوق المياه الدولية".

وأضاف أنه أوقف الهجوم على طهران قبل انطلاقه بـ10 دقائق، بعدما علم أنه سيؤدي إلى مقتل 150 شخصا.

ولفت إلى أن الجيش الأمريكي كان ينوي ضرب ثلاثة مواقع مختلفة في إيران الليلة الماضية، من دون أن يحدد أماكنها أو طبيعتها.