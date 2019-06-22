كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتدي الصدر يطالب الحكومة العراقية بمنع السياسيين من أداء فريضة الحج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مقتدي الصدر، زعيم التيار الصدري العراقي، حكومة بلاده إلى منع السياسيين لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال الصدر، من خلال بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إنه "مع قرب موعد الحج، على الحكومة منع السياسيين من الذهاب إلى الحج هذا العام، ومنع كل من ذهب سابقًا من السياسيين وغيرهم مع تشكيل لجنة موثوقة للاطلاع على أوضاع الحجاج قبل الذهاب لحين الرجوع".

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وطالب الصدر، بتوفير فرصة الحج لمن لم يذهب سابقًا، وتخصيص حصة لعائلات الشهداء والجرحى بحيث لا يجب أن تكون على حساب عامة الناس، وتقديم كبار السن فى الذهاب إلى الحج.

كما دعا الصدر، بمنع كل من يسيء لسمعة العراق أثناء أداء الفريضة من الذهاب إليها، ومنع التعاملات ذات الصبغة الطائفية مع الحجاج، مشددا على منع حصص الأحزاب ولو لهذه السنة فقط وإن منعت مرارا كان أفضل.

وطالب الصدر أيضا إلى التنسيق مع الحكومة السعودية فى توفير الخدمات للحجاج العراقيين بصورة لائقة.