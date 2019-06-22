كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم دارا للأيتام في القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحمت قوات إسرائيلية مدرسة دار الأيتام الصناعية الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس ومنعت إقامة مهرجان نظمه الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين بعنوان" لا للحرب نعم للحرية والسلام"- بحسب ما نشرت وكالة "روسيا اليوم" للآنباء.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مقر المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق، وأجبرت من بداخلها على الخروج.

وأشار شهود العيان إلى أن القوات الإسرائيلية سلمت القائمين على الفعالية قرارا من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، يقضي بمنع المهرجان بدعوى رعايته من قبل السلطة الفلسطينية.