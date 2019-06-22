شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مكافحة الإرهاب: أردوغان وتميم داعمان رئيسيان للتطرف فى المنطقة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن نظامى تميم فى قطر، وأردوغان فى تركيا داعمين رئيسيين للجماعة الإرهابية فى كل المناطق العربية من أجل تفتيتها والتأثير على الدول العربية لمصالحهم الشخصية، لافتا أن الدولتين أصبحتا ملجأ الجماعات الإرهابية وتنظيماتها المختلفة ، فيتم توفير كافة الامكانيات لهم متمثلة فى أسلحة وأموال ، ومنافذ إعلامية تحمل وجهة نظرهم.

وأضاف الخبير فى مكافحة الإرهاب فى تصريح له، أن هذا النظامين أصبحا يمثلان خطورة كبيرة على مصالح المنطقة، لافتا أن دعم الدولتين للإرهاب أثر بشكل كبير على اقتصادهما، وجعل هذه الدول فى أزمات مستمرة فى جميع المجالات.

وتابع أن أردوغان هو أحد العوامل الداعمة والممولة للإرهاب والإرهابيين، وخاصة فى الدول التى تشهد صراعات مثل ليبيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى الدعم للحوثيين لتدمير اليمن ، مؤكدا أن أردوغان وتميم ينفذان مخططا لتدمير الدول العربية .