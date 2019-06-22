قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين إلى تاريخ 25 من شهر يونيو الجاري، لمواصلة تقديم الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية.
ورفضت هيأة محكمة الإستئناف، بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تسلم الرسالة الموجهة للمطالبات بالحق المدني، والمنسوبة للأمم المتحدة.
وعللت المحكمة قرارها الرامي برفض تسلم الرسالة المذكورة، بأن الجلسة مخصصة لبسط الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية، الأمر الذي أثار احتجاج دفاع المطالبات بالحق المدني، الذين دخلوا في مناوشات ومشادات كلامية، مع هيأة المحكمة، ما دفع القاضي لحسن الطلفي إلى رفع الجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر قضية بوعشرين.. المحكمة ترفض تسلم رسالة أممية لـ”المشتكيات” وتقرر تأجيل الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.