قضية بوعشرين.. المحكمة ترفض تسلم رسالة أممية لـ”المشتكيات” وتقرر تأجيل الجلسة

قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين إلى تاريخ 25 من شهر يونيو الجاري، لمواصلة تقديم الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية.

ورفضت هيأة محكمة الإستئناف، بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تسلم الرسالة الموجهة للمطالبات بالحق المدني، والمنسوبة للأمم المتحدة.

وعللت المحكمة قرارها الرامي برفض تسلم الرسالة المذكورة، بأن الجلسة مخصصة لبسط الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية، الأمر الذي أثار احتجاج دفاع المطالبات بالحق المدني، الذين دخلوا في مناوشات ومشادات كلامية، مع هيأة المحكمة، ما دفع القاضي لحسن الطلفي إلى رفع الجلسة.