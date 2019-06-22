منتدى “الكرامة” يدعو إلى فتح تحقيق مستقل في ظروف وفاة الرئيس “مرسي”

دعا المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إلى “فتح تحقيق مستقل نزيه وشفاف في ظروف وفاة الرئيس محمد مرسي”، وذلك “إنه إيمانا منه بكونية حقوق الإنسان”.

وأوضح المنتدى في بلاغ صدر مساء الجمعة، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أمس الخميس بالرباط، أنه “يضم صوته إلى كل الأصوات الحقوقية المغربية والعربية والعالمية التي وجهت نداء إلى السلطات المصرية، من أجل فتح تحقيق مستقل”.

وتقدم المنتدى بالمناسبة بتعازيه لكافة أعضاء أسرة “محمد مرسي” وللشعب المصر

وخلال نفس اللقاء، جدد المنتدى مواقفه السابقة بالتأكيد على أن متابعة حامي الدين، “تفتقر للأساس القانوني الذي يسندها، بل إن إثارتها مجددًا يضرب في العمق مبادئ جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة”.

وقال البلاغ، إن من شأن المتابعة المذكورة، “أن يهدد استقرار أحكام العدالة واستتباب الأمن القضائي، خاصة وأن إثارة هذه القضية مجددًا قد سبقه تنظيم حملات إعلامية تحريضية ممنهجة ترعاها جهات معينة تسعى بسوء نية وبشكل متكرر للترويج لاتهامات جنائية مغرضة”.