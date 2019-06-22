مقتل 7 حوثيين بتعز.. والتحالف يدك معسكرا للانقلابيين بصنعاء

أعلن الجيش اليمني، فجر السبت، مقتل 7 من مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية في معارك بمحافظة تعز، فيما دكت مقاتلات التحالف العربي معسكرا للمليشيا المدعومة من إيران في صنعاء.

وقال بيان للجيش الوطني إن معارك عنيفة اندلعت في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، مع تقدم قوات الجيش في محيط معسكر الأمن المركزي الخاضع للانقلابيين.



وأسفرت المعارك عن مقتل 7 عناصر حوثية، بينهم قائد المليشيا في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبوعلي"، وخبير المتفجرات المدعو أحمد الضلعي.

ووفقا للمصدر، فقد استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعا للمليشيا وأحرقت دورية عسكرية حوثية، فيما تم استعادة كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات.

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وفي صنعاء، شنت مقاتلات التحالف العربي، فجر السبت، 3 غارات عنيفة استهدفت معسكر "جربان" الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في مديرية "سنحان" جنوب صنعاء.



وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن انفجارات عنيفة دوت في المعسكر الحوثي يرجح بأنها لمخازن أسلحة.





وفي محافظة الضالع، قامت مليشيا الحوثي الانقلابية بتفجير جسر عبور في مديرية قعطبة، بعد الهزائم التي تلقتها من القوات المشتركة.



ويقع الجسر بمنطقة "القراعية"، غربي مديرية قعطبة، ويربط بين محافظتي الضالع وإب.

كما قامت المليشيا بقطع الطريق الرئيسي في منطقة "سليم" غربي قعطبة، مما تسبب بإعاقة حركة مرور المركبات، بما فيها شاحنات تقل مواد غذائية، وفقا لمصادر محلية.