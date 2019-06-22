الأمم المتحدة تندد بـ"سرقة" مكاتبها في دارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت فرق الأمم المتحدة الموجودة في السودان، الجمعة، عن أسفها لقيام "مجموعة من المتظاهرين" بتخريب مكاتب تابعة للمنظمة الدولية ولمنظمة غير حكومية في إقليم دارفور.



ووقعت "الهجمات الخطيرة" في 19 يونيو/حزيران في مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور، وفق بيان مشترك أصدره فريق الأمم المتحدة في السودان والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد).

وعبّر البيان عن "القلق العميق إزاء نهب وتدمير المكاتب والموجودات العائدة إلى برنامج الأغذية العالمي"، وإلى منظمة "وورد فيجن انترناشنل" غير الحكومية.

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وأشار البيان إلى سرقة أموال كانت في مكاتب برنامج الأغذية وتخريب 4 سيارات.

وأسفت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان جوي-يوب سون، في البيان، لهذا "السلوك المرفوض تماماً"، فيما شجب رئيس بعثة "يوناميد" جيريمايا مامابولو الدعم المحدود الذي تم تقديمه "في مواجهة هذه الهجمات".

وتأتي هذه الأحداث بعد أسابيع قليلة على حادث مماثل وقع في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وفق المصدر نفسه.