شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)أدان الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم شرق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد الأزهر، في بيان له ، أن استهداف الآمنين ودور العبادة أمر ترفضه كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويؤكد تجرد مرتكبيه من أدنى معاني الإنسانية.
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