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الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العراق

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جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أدان الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم شرق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد الأزهر، في بيان له ، أن استهداف الآمنين ودور العبادة أمر ترفضه كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويؤكد تجرد مرتكبيه من أدنى معاني الإنسانية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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