شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين التفجير الإرهابي في العراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أدان الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم شرق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد الأزهر، في بيان له ، أن استهداف الآمنين ودور العبادة أمر ترفضه كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، ويؤكد تجرد مرتكبيه من أدنى معاني الإنسانية.