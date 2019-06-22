شكرا لقرائتكم ليبيا.. استئناف الرحلات في مطار معيتيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مطار معيتيقة الدولي في طرابلس الجمعة استئناف حركة الملاحة بعد توقف مؤقت إثر سقوط قذائف مجهولة المصدر داخله.

وأوضحت إدارة مطار معيتيقة عبر صفحتها في الفيسبوك أنه "بعد توقف الملاحة الجوية لساعتين، تمت إعادة فتح المطار من جديد".

وهبطت طائرة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار اسطنبول الدولي، كما أقلعت طائرة لهذه الشركة إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، بحسب إدارة المطار.

وكان محمد قنيوه، المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية صرح لوكالة فرانس برس في وقت سابق أن سقوط قذائف داخل مطار معيتيقة الدولي أدى إلى توقف "مؤقت" لحركة الملاحة.

كما تسبب في تحويل رحلة من تركيا إلى مطار مصراتة. وتبعد مدينة مصراتة 200 كلم إلى الشرق من العاصمة.

ولم تتبن أي جهة سقوط القذائف، لكن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني اتهمت قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بالوقوف وراء الحادثة.

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ومطار معيتيقة الدولي المنفذ الجوي الوحيد غرب ليبيا ويقع داخل قاعدة جوية.

وقد توقفت حركة الملاحة في هذا المطار بعد تعرضه لقصف من قوات الجيش الليبي التي تقول إنه يستخدم لشن هجمات ضدها.

ويستخدم المطار للرحلات الجوية بدلاً من مطار طرابلس الدولي المعطل منذ 2014 بسبب معارك عنيفة آنذاك.

ولا تعمل سوى شركات طيران ليبية في البلاد تؤمن رحلات داخلية وأخرى خارجية منتظمة مع بعض الدول مثل تونس والأردن وتركيا.

وتشن قوات الجيش منذ الرابع من نيسان/أبريل هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.

وأسفرت المعارك حتى الآن عن سقوط 692 قتيلاً وإصابة أكثر من 4 آلاف شخص بجروح، بحسب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.