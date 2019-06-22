عبد الرحيم على : مصر تعود للريادة الرياضية بقوة بعد حفل افتتاح كأس أفريقيا التاريخى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى العظيم على الافتتاح التاريخى والعالمى لبطولة كأس الأمم الافريقية وفوز منتخب مصر فى مباراة الافتتاح على منتخب زيمبابوي. ‌ وقال " على " فى بيان له اصدره منذ قليل ان التنظيم الرائع الذى ابهر العالم كله بقدرة المصريين على تحقيق النجاح الكامل لهذه البطولة الكبرى يؤكد للعالم كله ان مصر تعود بقوة للرياضة الرياضية العالمية مشيدا بالتشجيع الرائع للجماهير المصرية لمنتخب الفراعنة سواء داخل المستطيل الأخضر او خارجه

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