شكرا لقرائتكم خبر عن النائب صلاح أبو هميلة يطالب بمنح المحافظين اختصاص الإشراف المباشر على المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمنح المحافظين فى قانون الإدارة المحلية الجديد سلطة وصلاحيات الإشراف المباشر على المرافق داخل المحافظات.

وقال "أبو هميلة"، لـ"الخليج 365"، إنه يجب منح المحافظين صلاحيات واختصاصات تمكنهم من متابعة عمل الهيئات والإدارات الخاصة بالمرافق سواء الكهرباء أو المياه أو غيرها، والإشراف المباشر عليها، لتكون هناك مرونة فى العمل وحل المشكلات بسهولة وبشكل أسرع.

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وأشار "أبو هميلة"، إلى ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين والعاملين فى المحليات وتشديد الرقابة على أدائهم، لضمان الكفاءة والجودة فى العمل، مؤكدا أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيحدث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فى أداء المحليات.

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