شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 64% من الناتج المحلى التركى سيذهب للمعارضة حال خسارة أردوغان اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير نشرته مجلة "احوال تركية " إنه إذا خسر حزب العدالة والتنمية عملية إعادة الانتخابات في إسطنبول، إلى جانب البلديات الكبرى الأخرى التي خسرها في صناديق الاقتراع في الحادى والثلاثين من مارس، فسوف يترك المدن التى تمثل 64 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي لتركيا فى أيدى المعارضة.
وأشار إلى أنه يمكن أن يفقد حزب العدالة والتنمية وضعه كحزب مسؤول عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والناخبين، فى ضربة كبرى منذ أن بنى الحزب جزءاً من شرعيته السياسية على توفير خدمات للمناطق الحضرية الفقيرة.
وأضاف :"الخسارة قد تؤدى أيضاً إلى تغيير العلاقات بين حزب العدالة والتنمية والشركات التى استفادت من عقود البلدية."
وذكر التقرير أن أردوغان تحدث بالفعل لأنصاره عن العواقب، وقبل الانتخابات، قال الرئيس "إذا تعثرنا فى إسطنبول، فسوف نفقد مكانتنا فى تركيا".
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