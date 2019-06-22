نقيب الإعلاميين مهنئا منتخب مصر: بداية الطريق للحصول على النجمة الثامنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين ، الرئيس عبد الفتاح السيسى و القيادة السياسية بحفل الافتتاح المبهر لبطولة كأس الأمم الافريقية،و الذى يليق بالدولة المصرية ، كما هنأ اللجنة المنظمة التى أشرفت على تقديم حفل رائع خالى من أى عيوب بل يفوق أى حفلات افتتاح سابقة لتبقى مصر هى رائدة القارة السمراء فى كافة المجالات .
كما هنأ طارق سعدة منتخب مصر الذى حقق فوزاً صعباً على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف خلال المباراة ،مضيفا :"و تعتبر هذه خطوة هامة فى بداية الطريق للحصول على النجمة الثامنة".
وكان منتخب مصر قد حقق فوزاً صعباً على نظيره الزيمبابوي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإٍستاد القاهرة فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا.
سجل محمود حسن تريزيجيه هدف منتخب مصر فى الدقيقة 41 وبذلك تُحقق مصر أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى التى تضم ايضاً الكونغو وأوغندا.
وأستهلّت مصر بهذا الفوز الصعب رحلة إستعادة اللقب الافريقي الغائب عن دولاب بطولات الفراعنة منذ عام 2010.
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