شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: جماعة الإخوان وصلت لمرحلة الموت الحقيقى فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منتصر عمران، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن تنظيم الإخوان سواء داخليا فى مصر والتى بدأت منها جماعة الإخوان أو خارجيا بعد ثورة يونيو 2013 تعرضت لضربات قاسَمة وقاتلة لتحركات التنظيم على أرض الواقع، بعد أن كان التنظيم يتباهى أمام جميع الأحزاب السياسية على قدرته العالية على الحشد والتواجد في الشارع.

وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الإخوان أصبحوا الآن يعانون بل وصلوا إلى مرحلة الموت الحقيقى للتواجد في الشارع حتى ولو بنسب بسيطة لدرجة أن لو هناك عمل سياسي يشارك فيه الإخوان ولو من خلف الكواليس مكتوب عليه بالفشل لأن الشارع السياسي بكل تأكيد لفظ الإخوان فكرا وتنظيما وذلك بسبب نجاح الدولة المصرية فى القضاء على التنظيم وذلك بشل تحركات قادته فأصبح قادته إما سجينا او طريدا خارج البلاد.

وتابع منتصر عمران: عندما تيقن الإخوان من ذلك لجأوا إلى السوشيل ميديا فقط ومن خلال خلال الدعم المادي القطري والدعم السياسي التركي واستغلال ذلك كله في ما يعرف بحرب الجيل الرابع التي حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة.

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