مسيرات بسيارات بشوارع الوادي الجديد احتفالُا بفوز المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
سادت حالة من الفرحة بين مواطني محافظة الوادي الجديد، على المقاهي وداخل مراكز الشباب عقب فوز المنتخب من خلال الهدف الذي أحرزه محمود حسن ترزيجيه لاعب منتخب مصر، في الدقيقة 41 من الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الزيمبابوي.
ونظم العشرات مسيرات بالسيارات ومكبرات الصوت تذيع أغنيات خفيفة ووطنية، احتفالًا بفوز المنتخب في أولى مبارياته.
وخصصت محافظة الوادي الجديد 8 شاشات عملاقة بمراكز المحافظة الخمس، بالإضافة إلى 6 شاشات أخرى بمراكز الشباب.
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