"مذهل ورائع".. كيف وصفت وسائل إعلام عالمية حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد عطايا:

ألقت صحف عالمية، الضوء على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددًا من رموز الكرة الأفريقية والمصرية.

وافتتحت اليوم الجمعة، منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وأكدت الصحف أن حفل الافتتاح في استاد القاهرة الذي سبق مباراة منتخبي مصر وزيمبابوي، اتسم بالتنظيم "الرائع والاستعراضات المدهشة".

وفازت مصر بهدف للاشيء على المنتخب الزيمبابوي، لتضمن أول ثلاث نقاط في سباق البطولة الأفريقية، التي يشارك بها 24 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة.

وأحرز هدف مصر الوحيد عن طريق محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 41 من زمن أحداث الشوط الأول ليهدي منتخب الفراعنة نقاط المباراة الثلاث.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن حفل الافتتاح الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي، بدا "مدهشًا"، في ظل أجواء مظلمة وأرض تضيء بثلاثة أهرامات ضخمة، وآلاف الهواتف النقالة التي تنقل الحدث بشغف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكدت الجارديان أن تضاريس مصر وملامحها ظهرت بشكل رائع على قطعة القماش الضخمة التي امتدت بطول الملعب، وأصبحت مغطاه بالألوان لتشكل استعراضًا رائعًا.

وقالت إن الألعاب النارية انطلقت في أرضية الملعب خلال حفل الافتتاح، فضلًا عن استعراضات لمؤديين راقيين يرتدون زي الفراعنة، مؤكدة أن فريق العمل "محترف وراقٍ للغاية"، وأجواء رائعة.

فيما وصفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، الذي أقيم في العاصمة، بأنه مذهل، خاصة في ظل الاستعراضات المميزة.

صحيفة "أس" الإسبانية، وصفت حفل الافتتاح في استاد القاهرة الدولي، بأنه "مبهر"، مؤكدة أنه يليق بالنسخة التاريخية للبطولة، والتي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري حامل اللقب في سبع نسخ مباراته المقبلة نظيره الكونغولي يوم الأربعاء المقبل.