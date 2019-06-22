الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 مسؤولين من نيكاراجوا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين من نيكاراجوا لاتهامهم بالمسؤولية عن قمع مظاهرات اندلعت في شهر أبريل 2018.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن مسؤولي نيكاراجوا، الذين شملتهم العقوبات الأمريكية، هم: رئيس الجمعية الوطنية جوستافو بوراس، مدير معهد الاتصالات أورلاندو خوسيه كاستيلو، وزيرة الصحة سونيا كاسترو، ووزير النقل أوسكار موخيكا.

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وأضافت الشبكة أن أية أصول مالية داخل الولايات المتحدة ترجع للمشمولين بالعقوبات سوف يتم تجميدها.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على 6 مسؤولين على الأقل من نيكاراجوا بمن فيهم نائب الرئيس دانيل أورتيجا وزوجته.

يشار إلى أن حكومة نيكاراجوا قد اعتقلت المئات من الأشخاص خلال اشتباكات عنيفة اندلعت لأول مرة في أبريل 2018 عندما حاول الرئيس دانييل أورتيجا تخفيض الإعانات الاجتماعية.