أراد الهروب من حرارة الجو.. انتشال جثة غريق من ترعة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

انتشل أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، جثة شاب بعد أن لقي مصرعه غرقًا في ترعة "حوال التفريعة"، لعدم إجادته السباحة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز بلقاس، بغرق شاب في ترعة "حوال التفريعة".

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد يوسف صبري، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع "بلال جمعة السيد إسماعيل"، 19 سنة، من قرية المعصرة بلقاس، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتسليمها لذويه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن والتسليم لذويه لعدم وجود شبهة جنائية.