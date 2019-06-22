شبهه برالرئيس السابق زين العابدين بن علي ..اول تعليق من داعش على وفاة الرئيس المصري محمد مرسي -صورة...

علق تنظيم داعش ، مساء امس الخميس، على وفاة الرئيس المصري، محمد مرسي، داخل قاعة المحكمة قبل أيام.

التنظيم، عبر مجلته الأسبوعية "النبأ"، عنون خبرا بـ"هلاك الطاغوت المصري الأسبق مرسي في محبسه".

وقال التنظيم الإرهابي إن مرسي وصل إلى سدة الحكم في مصر لمدة عام عبر الصناديق "الديمقراطية الشركية"، وحكم بـ"غير ما أنزل الله".

ولم يخل بيان التنظيم من "الشماتة" بوفاة مرسي، قائلا إن وزير دفاعه السيسي عزله، وانقلب عليه بالقوة، ليلتزم مرسي وجماعته "السلمية التي قضت عليه".

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وفي قسم آخر من المجلة، قال التنظيم إن مرسي لا يختلف عن زين العابدين بن علي، وبشار الأسد، وحسني مبارك، ورجب طيب أردوغان، وراشد الغنوشي، وفايز السراج، وأبو محمد الجولاني.

يشار إلى أن السلطات المصرية أعلنت، مساء الاثنين، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 جويلية 2013، واستولى على السلطة من حينها.