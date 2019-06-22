قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تصريح لقناة NBC الأميركية، إنه لا يريد حربا مع إيران، لكن إذا ما حدث ذلك فسيكون هناك "إبادة لم تره من قبل". "لكنني لا أتطلع إلى القيام بذلك".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترمب: لا نريد حربا مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.