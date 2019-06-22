كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة الرئيس القبرصي السابق خريستوفياس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الطبيب الخاص بالرئيس القبرصي السابق ديمتريس خريستوفياس، وفاة الأخير عن عمر ناهز الـ 72 عاما عقب إدخاله المستشفى قبل شهر بسبب مشاكل في جهازه التنفسي.

وأكد الطبيب مايكل ميناس وفاة الرئيس السابق في مستشفى نيقوسيا الحكومي، مضيفا أن "خريستوفياس كان يعاني مشاكل خطيرة في الجهاز التنفسي، وأنها تفاقمت وأصبحت الأسبوع الماضي غير قابلة للعلاج".

من جهته، قدم الرئيس القبرصي الحالي نيكوس أناستاسيادس تعازيه لعائلة وأقارب خريستوفياس، وقال: :بحزن كبير علمت بنبأ وفاة ديمتريس.. كان نهجانا مختلفين تماما لسنوات لكن دائما من أجل مصلحة البلد".

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وديمتريس خريستوفياس هو سادس رئيس لجمهورية قبرص (2008-2013)، وأصبح أول رئيس شيوعي للجزيرة ولبلد عضو في الاتحاد الأوروبي، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويتكلم الروسية بعدما درس في موسكو وقاد الحزب الشيوعي القبرصي "أكيل" من عام 1988 ولغاية 2008، وترأس مجلس النواب من 2001 إلى 2008.

وحمل الرئيس السابق مسؤولية الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في 2012 وأرغمت الجزيرة جراءها على طلب خطة إنقاذ من الجهات المانحة في 2013.

وانسحب خريستوفياس من الحياة السياسية بعد هزيمته في الانتخابات عام 2013 أمام خصمه المحافظ نيكوس أناستاسيادس.