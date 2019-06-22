كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات الأمريكية تستعد لإجلاء المئات من قاعدة عسكرية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "العربية عاجل" مساء اليوم الجمعة"، نقلاً عن "رويترز" إن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء بعض متعاقدي لوكهيد مارتن وساليبورت من قاعدة عسكرية بالعراق.

وقالت واشنطن، أنها ستجلي مئات المتعاقدين الأميركيين من قاعدة جوية في العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة، مشيرة إلى إن الذين سيتم إجلائهم من العراق يتبعون لشركتي "لوكهيد مارتن"و"ساليبورت".

وحسب "رويترز"، إجلاء المتعاقدين الأميركيين من قاعدة "بلد" الجوية في العراق سيتم قريبا.