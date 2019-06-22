بعد التشويش المتعمد لدفاع “المشتكيات”.. بوعشرين ينتفض داخل الجلسة: “سيدي القاضي دير خدمتك”!

كما العادة لم تخل جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الجمعة، من التشويش الذي يتعمده دفاع الطرف المدني، والذي تعود على استفزاز دفاع بوعشرين، ومنعه من الترافع عن طريق المقاطعة.

وعرفت جلسة اليوم تدخل الصحافي بوعشرين، الذي طالب من المحكمة ضبط الجلسة بسبب التشويش المتعمد والذي يمنع دفاعه من الترافع بالشكل المطلوب.

وانتفض بوعشرين وسط الجلسة موجها كلامه للقاضي لحسن الطلفي قائلا : “السيد الرئيس دير خدمتك، كايشوشو على الأستاذ الماروري مكايخليوهش يرافع”، الأمر الذي تفاعل معه القاضي.