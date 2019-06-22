كما العادة لم تخل جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الجمعة، من التشويش الذي يتعمده دفاع الطرف المدني، والذي تعود على استفزاز دفاع بوعشرين، ومنعه من الترافع عن طريق المقاطعة.
وعرفت جلسة اليوم تدخل الصحافي بوعشرين، الذي طالب من المحكمة ضبط الجلسة بسبب التشويش المتعمد والذي يمنع دفاعه من الترافع بالشكل المطلوب.
وانتفض بوعشرين وسط الجلسة موجها كلامه للقاضي لحسن الطلفي قائلا : “السيد الرئيس دير خدمتك، كايشوشو على الأستاذ الماروري مكايخليوهش يرافع”، الأمر الذي تفاعل معه القاضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التشويش المتعمد لدفاع “المشتكيات”.. بوعشرين ينتفض داخل الجلسة: “سيدي القاضي دير خدمتك”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.