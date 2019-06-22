المنتخب المصري يفتتح الـ”كان” بانتصار على زيمبابوي وبأداء “غير مقنع”

حقق المنتخب المصري لكرة القدم، فوزا مهما، على زيمبابوي، بهدف دون رد، في لقاء افتتاح نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، بملعب “القاهرة” الدولي في العاصمة المصرية، في إطار أولى مباريات العرس القاري.

وأنهى المنتخب المصري لكرة القدم، الشوط الأول للمباراة الافتتاحية أمام زيمباوي، متقدما بهدف دو رد.

فكما كان متوقعا، دخل المنتخب المصري المباراة ضاغطاعلى دفاع زيمباوي، من أجل افتتاح حصة التسجيل، فخلق أول الفرص، في الدقيقة الثانية، عن طريقه النجم محمد صلاح، غير أن كرته جانبت المرمى.

وفي الدقيقة 13، راوغ صلاح مدافعين من المنتخب الضيف، وفي “شبه انفراد” مع الحارس، سدد كرة علت المرمى.

زيمبابوي، دخل لأجواء اللقاء، بعد ربع ساعة من اللعب، وخلق أول فرصه الحقيقة، عن طريق نجمه بيليان، غير أنها لم تعرف طريقها للشباك.

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وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع، بأن النصف الأول يتجه نحو الانتهاء بالتعادل السلبي، بسبب تراجع إيقاع المباراة، وتراجع أداء المنتخب المصري، ظهر اللاعب تريزيغيه، في الدقيقة 40، وسجل أول أهداف البطولة، بطريقة جميلة.

ليتنتهي الجولة الأولى بتقدم مصر بأصغر النتائج.

وفي الجولة الثانية، تراجع إيقاع اللقاء بشكل ملحوظ، مع امتياز بسيط للمنتخب المصري، الذي أهدر فرصتين سانحتين للتسجيل، عن طريق كل من تريزيغيه، ومحمد صلاح، غير أنه تراجع مردوده بشكل ملحوظ وغير متوقع.

مستوى المنتخب الزيمبابوي، تحسن بشكل كبير في النصف الثاني، ولجأ إلى سلاح التسديدات من بعيد، غير أنها لم تخلق متاعب كثيرة للحارس المصري، الشناوي.

لتنتهي المباراة، بفوز صاحب الأرض والجمهور، ويحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى.