الفقيه بنصالح..السطو على وكالة تحويل الأموال وسرقة 20 ألفا درهمًا وأجهزة إلكترونية

تعرضت وكالة لصرف وتحويل الأموال، صباح يوم الجمعة، بمدينة الفقيه بن صالح إلى عملية سطو حيت أستولى لصوص مجهولين على مبلغ 20 ألفا درهمًا وأجهزة إلكترونية مرتبطة بكاميرات المراقبة وبطائق تعبئة الهاتف.
وتقع الوكالة بشارع “خريبكة” وسط المدينة، حسب ما علم “اليوم24” من مصادر مطلعة، ما أن صاحب وكالة لتحويل الأموال، تفاجأ صباح اليوم بتعرض وكالته للسرقة من طرف مجهولين، حيث وجد آثار الإقتحام واضحة بعدما كسروا أقفال الباب الخارجي.
وأضاف المصدر ذاته، أن المقتحمين، تمكنوا من الإستيلاء على مبلغ مالي إضافة إلى أجهزة إلكترونية مرتبطة بكاميرا المراقبة، خوفا من كشف هوياتهم.
وتقدم صاحب الوكالة بشكاية للمصالح الأمنية، التي هرعت إلى عين المكان، وعملت على فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هويات الفاعلين لتوقيفهم وإحالتهم على العدالة.
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