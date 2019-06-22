بكثير من الحزن والألم، حكت زوجة مصطفى، الذي ينحدر من دوار ولاد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح، عن معاناة زوجها مرض هشاشة العظام، الذي تسبب له في عدة كسور على مستوى رجليه، وجعله طريح الفراش.
وهي تذرف الدموع، قالت زوجة مصطفى لـ”اليوم 24″، إنها تعيش حزنا عميقا، بعدما أصبح زوجها طريح الفراش لأكثر من شهرين، وحالته الصحية في تراجع، يوما بعد يوم، بسبب عدم قدرته على المشي أو فعل اَي حركة.
وطالبت المتحدثة نفسها، عبر “اليوم 24″، المحسنين بمساعدتها في مصاريف علاج زوجها، الذي يحتاج إلى عملية جراحية على مستوى رجليه .
كانت هذه تفاصيل خبر قصة إنسانية تُدمي القلب.. رجل يعاني هشاشة العظام وزوجته: “ملقيتش ليه الجهد” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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