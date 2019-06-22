افتتاح “كان” 2019.. منتخب مصر ينهي الشوط الأول متقدما على زيمبابوي

أنهى المنتخب المصري لكرة القدم، الشوط الأول للمباراة الافتتاحية لنهائيات كأس إفريقيا لأمم، أمام زيمباوي، متقدما بهدف دو رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “القاهرة” الدولي في العاصمة المصرية، في إطار أولى مباريات العرس القاري.

وكما كان متوقعا، دخل المنتخب المصري المباراة ضاغطاعلى دفاع زيمباوي، من أجل افتتاح حصة التسجيل، فخلق أول الفرص، في الدقيقة الثانية، عن طريقه النجم محمد صلاح، غير أن كرته جانبت المرمى.

وفي الدقيقة 13، راوغ صلاح مدافعين من المنتخب الضيف، وفي “شبه انفراد” مع الحارس، سدد كرة علت المرمى.

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زيمبابوي، دخل لأجواء اللقاء، بعد ربع ساعة من اللعب، وخلق أول فرصه الحقيقة، عن طريق نجمه بيليان، غير أنها لم تعرف طريقها للشباك.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع، بأن النصف الأول يتجه نحو الانتهاء بالتعادل السلبي، بسبب تراجع إيقاع المباراة، وتراجع أداء المنتخب المصري، ظهر اللاعب تريزيغيه، في الدقيقة 40، وسجل أول أهداف البطولة، بطريقة جميلة.

ليتنتهي الجولة الأولى بتقدم مصر بأصغر النتائج