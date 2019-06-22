زيدان: سنعود بحماس لتحقيق الألقاب مرة أخرى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن الفترة التحضيرية لفريقه استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي المقبل 2018-2019.

وأبرم الفريق الملكي 5 صفقات جديدة ضمها للفريق الأول حتى الآن، هم: هازارد، يوفيتش، ميندي، ورودريغيو وإيدير ميليتاو.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "سيكون لدينا كل اللاعبين سواء الصفقات الجديدة أو اللاعبين القدامى، والشباب الذين بمقدورهم تقديم الإضافة للفريق في الفترة التحضيرية".

Advertisements

وتابع "كما تعرفون أن الفترة التحضيرية مهمة جدًا للاعبين، والشيء المهم أن يكون الجميع معنا منذ اليوم الأول. اللاعبون شاركوا مع منتخبات بلادهم، لكنهم سيحصلون على شهر راحة قبل أن ينضموا إلينا".

واختتم "إنه موسم مهم جدا بالنسبة لنا، وسنعود بحماس كبير من أجل العودة للانتصارات، وتحقيق الألقاب مرة أخرى".

يُذكر أن ريال مدريد سيخوض عدة مواجهات في بطولة كأس الأبطال الودية قبل انطلاق الموسم ضد بايرن ميونخ يوم 21 تموز/يوليو المقبل، ثم أمام آرسنال، وأتلتيكو مدريد، في 24، و27 من الشهر نفسه، على الترتيب.