إدارة ترامب: احتمال فرض عقوبات مالية جديدة على ايران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن مجموعة العمل المالي الدولية برئاسة أميركية ستطلب من إيران اتخاذ تدابير ضد تبييض الأموال من خلال فرض مهلة مع فرض عقوبات في حال لم تحترم، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكر وزير الخزانة، ستيفن منوتشن، إلى تشديد المراقبة المالية على إيران في خطاب ألقاه الجمعة في فلوريدا خلال جلسة لمجموعة العمل المالي الدولية.

وقال منوتشن: "ردت مجموعة العمل المالي الدولية على رفض إيران المتعمد معالجة الخلل في مجالي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبر المطالبة بتشديد الرقابة على فروع المؤسسات المالية الناشطة في إيران".

وأضاف أن المجموعة دعت إلى "إعادة فرض تدابير جديدة في حال لم تحرز ايران تقدما".

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وأعلن ترامب، الجمعة، في إحدى تغريداته الصباحية حول الأزمة بين طهران وواشنطن بعد إسقاط إيران الخميس طائرة مسيرة أميركية أن "العقوبات موجعة وتم إضافة مزيدا منها ليلا".

وفي شباط/ فبراير ذكرت المجموعة أنه "في حال لم تتبن إيران بحلول حزيران/يونيو 2019 باقي القوانين طبقا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية ستطالب الأخيرة بتشديد الرقابة" على المؤسسات المالية.

وأوضح مسؤول في إدارة ترامب لفرانس برس أن المهلة لتحقيق ذلك ستعلن الجمعة.

وتهدف هذه المجموعة التي تأسست في 1989 وتضم 38 بلدا عضوا إلى تحسين النظام المالي الدولي عبر الحض على تبني قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب".