الان تتابع خطط أميركية لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية في العراق بسبب تهديدات أمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 33 دقيقة - 12:57 ص, 22 يونيو 2019 م التعليقات: 0 قالت وكالة رويترز، إن هناك خطط أميركية لإجلاء مئات المتعاقدين من قاعدة عسكرية في العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة. وفي سياق مختلف، أعلن “البنتاغون” أن أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة.

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