لفت المدعي العام لدى ​ديوان المحاسبة​ ​فوزي خميس​ في حديث تلفزيوني إلى "اننا لا ندعي على من توظف بل على من وظف والمسؤول عن التوظيف العشوائي ونحاسب كل من تسبب بذلك".

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كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة: ندعي على المسؤول عن التوظيف العشوائي لا على الموظف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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